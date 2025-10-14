女優、モデルの山本舞香（28）が14日までにインスタグラムを更新。28回目の誕生日を迎え、夫でMY FIRST STORYのHiro（31）への感謝をつづった。山本は13日の投稿で「28歳になりました」と報告し、「お母さん、産んでくれてありがとう。お父さん、強い私に育ててくれてありがとう」と両親に感謝。続けて「旦那さん、いつもありがとう。毎日笑わせてくれてありがとう。そして今、ご飯を作ってくれてありがとう。食べるのがとっても楽