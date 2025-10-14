10月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAインサイダーのマーク・スタイン記者が、有料会員サイトの“The Stein Line”を配信し、制限なしFA（フリーエージェント）のラッセル・ウェストブルックに関する進捗状況を報じた。 NBAの全30チームはトレーニングキャンプを終え、現在プレシーズンゲームが行われていて、22日に2025－26レギュラーシーズン