sumikaが、2023年に結成10周年を記念して、3万3千人を動員し開催したライブ＜sumika 10th Anniversary Live『Ten to Ten to 10』2023.05.14 at YOKOHAMA STADIUM＞の音源を10月15日に配信リリースすることを発表した。本作品は映像作品として2023年にリリース済みだが、sumikaにとってライブ音源を配信でリリースするのはこれが初となる。音源はサブスクリプションとダウンロードで楽しむ事が出来るので是非チェックして欲しい。な