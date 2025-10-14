「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日正午現在で、ファーストリテイリングが「売り予想数上昇」で３位となっている。 同社は９日、２５年８月期の連結決算発表にあわせ、２６年８月期の業績予想を開示した。今期の最終利益予想は前期比０．５％増の４３５０億円とし、前期に続き過去最高益の更新を計画する。前期の業績は計画を上振れして着地。更に、前期の期末配当予想について従来