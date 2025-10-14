2025年2月2日。所属していたアイドルグループ「SHAR-LiE（シャーリー）」の最後のステージを終えた翌日、瀧澤彩夏は自らの名前をEevee（イーヴィー）に変え、ラッパーとしての人生を歩み出した。この日が記念すべきEeveeの生誕日だ。SHAR-LiEを脱退しソロアーティストとして自らの足で立ち上がるまでにかかった年月は15年。長年にわたる芸能生活の積み重ねと、何度も自分を見つめ立ち上がってきた全キャリアは、どうやらEeveeとし