TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が、Instagramを更新。ミニスカートとニーハイ衣装のオフショットを公開した。 【写真】可愛さの大渋滞！TWICEサナのミニスカショット【写真】TWICEワールドツアーマカオ公演の様子 ■グレーで統一したTWICEサナのオフショット 現在ワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR』で世界中を回っているTWICE。サナが公開した写真は、9月27日