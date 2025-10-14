¥ô¥£¥Ã¥Ä [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î14ÆüÃë(12:25)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ69.5¡óÁý¤Î5.8²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢26Ç¯8·î´ü¤âÁ°´üÈæ1.4¡óÁý¤Î5.9²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢3´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢3´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£ Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ3±ßÁý¤Î18±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ24.1¡óÁý¤Î1²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¡¢Çä¾å