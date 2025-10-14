CUTIE STREETが、10月12日、13日にグループ最大規模となる会場、神奈川・ぴあアリーナMMにて＜1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025 「CAN’T STOP CUTIE」＞ツアーファイナル公演を開催した。2日間でおよそ18,000人のファンが会場に駆けつけた。◆CUTIE STREET 画像2024年8月にデビューし、“KAWAII”を体現した個性豊かなメンバーたちと楽曲で瞬く間にブレイク。2ndシングルCD「キューにストップできません！ / ちきゅーめいくあっぷ