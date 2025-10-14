【ミルウォーキー（米ウィスコンシン州）＝平沢祐】米大リーグは１３日、リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）が行われ、ア・リーグ第２戦はマリナーズ（西地区１位）が１０―３でブルージェイズ（東１位）を破り、２連勝とした。ナ・リーグ第１戦では大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西１位）がブルワーズ（中１位）と対戦し、大谷は１番指名打者で出場。７月の対戦では一回もたずＫＯ第２戦の先発を任されたドジャー