むずむず脚症候群は、じっとしている時に脚を中心としてむずむずするような不快感が生じる疾患で、患者は常に脚を動かしたりさすったりする必要に駆られます。新たな研究では、むずむず脚症候群を発症して特定の治療を受けている人は、手の震えや歩行の困難を示すパーキンソン病の発症リスクが低下する可能性があると示されました。Risk of Parkinson Disease Among Patients With Restless Leg Syndrome | Neurology | JAMA Netwo