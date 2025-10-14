NHK¤Ï14Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤òÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤é4¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Â¾¤Î2¿Í¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£