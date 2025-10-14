¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢10·îËö¤ËAPEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤¬³«¤«¤ì¤ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ100¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢°ì»þ¡¢²ñÃÌ¤ÎÃæ»ß¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬