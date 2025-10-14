東京国際映画祭が１４日、俳優・吉永小百合（８０）に第３８回東京国際映画祭（２７日〜１１月５日）において、長年の映画界への功績をたたえて、特別功労賞を授与することを発表した。吉永は１９５９年に「朝を呼ぶ口笛」で本格的な映画デビューを果たして以来、常に第一線で活躍。その出演映画の本数は１２０本以上に及ぶ。キャリアを通じ、芸術性と大衆性を兼ね備えた数多くの傑作に出演し、日本アカデミー賞では史上最多と