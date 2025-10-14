国民民主党の玉木雄一郎代表（５６）は１４日、定例会見を開催。他党との連立交渉の長期化と、政権枠組みが決まるまでは石破政権の継続を視野に入れていることを明かした。玉木氏は「逆から考えると年内に必要なことを実施するには、何がベストなのかを考える」「仮に政権の枠組み交渉が滞ったり、なかなか着地点が見いだせないなら、いわゆる『総総分離』。我々は、内閣に（首班指名されなくても）国会召集せよと要求してい