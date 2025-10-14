英ロックバンド、ロストプロフェッツのボーカリストだったイアン・ワトキンス氏（４８）が１１日朝、服役中のウェイクフィールド刑務所で刺殺された。ワトキンス氏は児童への性的犯罪で有罪判決を受け、２９年の刑に服していた。 【写真】英人気ロックバンドの元ギタリストが死去46歳バンドがＳＮＳで発表 事件は午前９時３９分、刑務所職員からの通報により発覚。警察と救急隊が現場に駆けつけたが、ワトキ