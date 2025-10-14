深圳文錦渡口岸（通関地）で、観光客が携行する出境時の免税品を検査する税関職員。（４月３０日撮影、深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社広州10月14日】中国広東省の広州税関はこのほど開かれた記者会見で、同市の出国時税還付の対応店舗は現時点で800店に迫り、市内11区全てに分布していると明らかにした。 同税関が今年1〜9月に照合した出国時税還付申請書は2万件を超え、還付額は前年同期比2.5倍の3億元