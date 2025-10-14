メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、リーグ優勝決定シリーズ初戦に1番指名打者で先発出場しました。敵地でミルウォーキー・ブルワーズとの初戦に臨んだドジャース。先に4勝すれば2年連続のワールドシリーズ進出が決まります。大谷選手は第2打席、ここ2試合ヒットがなく、この打席もレフトへのフライとなりました。ドジャースは4回、1アウト満塁のチャンスを作りますが、まさかの展開が待っていました。ブ