佐々木朗希が9回悔しい降板となった(C)Getty Imagesドジャースが現地時間10月13日、敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦を戦い、2−1で勝利。【動画】大飛球が一転…ドジャース「中ゴロ併殺」で無得点に終わったシーン9回は佐々木朗希が登板し、一死から四球を許すと、代打のジェーク・バウアーズに中堅へのエンタイトル二塁打で一死二、三塁のピンチを背負った。ジャクソン・チョウリオには犠飛を浴びて1点を返