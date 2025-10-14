トッテナム・ホットスパーがポルトガル代表MFジョアン・パリーニャの買い取りオプション行使を検討しているようだ。13日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在30歳のパリーニャは母国の名門スポルティングとブラガで頭角を表し、2022年夏にフルアムへ完全移籍で加入した。2年間に渡って中心選手として活躍し、昨年夏に推定5000万ユーロ（約88億円）の移籍金でバイエルンへ活躍の場を移すも、ヴァンサン・コン