»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤È³¤Ï·Ì¾¤Ï10·î25Æü¡Á11·î13Æü¡¢³«¶È10¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£³«¶È10¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó10·î25Æü¡¦26Æü¤Ë¤Ï¡¢³¤Ï·Ì¾±ØÀ¾¸ýÃæ¿´¹­¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë(±«Å·»þ¤Ï´ÛÆâ¤Ç½Ì¾®³«ºÅ)¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢Î¾Æü¤È¤â11:00¤È13:00¤Î2²ó¡£´ÑÍ÷¤Ë¤ÏÅöÆü9:00¤«¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÀ°Íý·ô(ÀèÃå½ç)¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£25Æü¤Ï¥Ï¥í