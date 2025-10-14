¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤Î´¿´î¤ÎÃæ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î´é¤Ë¾Ð´é¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤«¤éÃæ3Æü¤Çº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬¤òÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤Ç»ÅÎ±¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç1¥¢¥¦¥È2¡¦3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È