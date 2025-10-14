ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの八木勇征が13日、自身のインスタグラムを更新し、肉体美を披露した。八木勇征八木は、ジムで自撮りしている上半身裸の写真を2枚添えて、「routine」とコメント。割れた腹筋など、鍛え抜かれた体を公開した。この投稿に、「筋肉もだけど血管に萌えるー」「やばい」「ムキムキ。かっこいい」「筋肉も血管も美しい…さすがです」「バキバキすごっ」「かっこよすぎます」「ギリシャ彫刻みたい