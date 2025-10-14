14日（火）午後は太平洋側でも雨が降り、お帰りの時間帯は広い範囲で傘が必要です。【14日（火）の天気】日本海に秋雨前線がのびて、本州付近を南下中です。北陸では朝から雨で、西日本の日本海側でも昼ごろから降り始めているところが多くなっています。午後は東日本や西日本の太平洋側にも雨の範囲が広がり、東京都心も夕方ごろから本降りになるでしょう。各地で前線の接近とともに降り方が強まりますので、しっかりした傘がある