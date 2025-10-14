モデルのローラ（35）が、おなかを出したミニ丈ノースリーブ姿で農作業に励む様子を公開した。【映像】「セクシー過ぎます」ローラの農作業姿（複数カット）Instagramでは、裸足で田んぼの中に入り田植えをする姿や、畑に水をまく様子など、農業に取り組む様子を発信してきたローラ。2025年9月13日に肌を出したノースリーブ姿で農作業をする様子を公開すると、「ローラ可愛い大好きです。自然体でステキ」「暑いだろうけど長袖