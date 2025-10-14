¥í¥Ã¥Æ¤Ï14Æü¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤«¤éÁ´32·à¾ì¤Ç¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMARINES DOCUMENTARY 2025¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤«¤éÌ©Ãå¤Ç¼èºà¤ò³«»Ï¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÁÇ´é¤ä»î¹ç¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤òÉÁ¤¯¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¡¢2023Ç¯¤è¤êÂ³¤¯3ºîÌÜ¡£ËÜÆü¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢§ ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMARINES DOCUMENTARY 2025¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¡Ú¸ø³«Æü¡Û 2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë