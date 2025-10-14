独立ブランド化に込められた想いとは？2025年10月13日にトヨタは、同社が運営するオウンドメディア「トヨタイムズ」にて、予告されていた「新プロジェクト」に関する生配信を実施しました。そのなかで、最高級車「センチュリー」を独立したブランドとして展開する方針を正式に発表。今後は「トヨタ」「レクサス」「GR」「ダイハツ」に続く第5の柱として、トヨタの最上位に位置づけられるブランドになることが明らかにされまし