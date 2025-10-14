この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、専門書『スマホ時代の眼メンテナンス』の著者であるドクターK＠眼科医パパ(@doctorK1991)さんの投稿です。 白杖の役割を理解して 街中で白杖を持った人を見かけること、ありませんか。白杖にはいくつかの役割があることをあなたはご存知ですか？ドクターK＠眼科医パパさんの投稿が話題になっていましたのでご紹介します。 ά