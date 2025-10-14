¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS?PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥­¡ÊYUMEKI¡Ë¤¬10·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥á¥­¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¾åÍç»Ñ¢¡¥æ¥á¥­¡¢¾åÍç»Ñ¤ÇÆùÂÎÈþÈäÏª¥æ¥á¥­¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËºÂ¤ê¡¢¾åÍç»Ñ¤òÇØÃæÂ¦¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥¿¥ª¥ë¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤ë»ÅÁð¤Ç