【女子旅プレス＝2025/10/14】愛知県名古屋市に新商業施設「HAERA（ハエラ）」が誕生。開業時期は2026年初夏を予定している。【写真】名古屋「ヒサヤオオドオリパーク」テレビ塔望む新たな公園一体型施設◆名古屋の新ランドマーク「HAERA」とは「HAERA」は、名古屋・栄エリアで進行中の大規模再開発「ザ・ランドマーク名古屋栄」の地下2階〜地上4階に開業予定の新しい商業施設。パルコと大丸松坂屋百貨店を擁するJ.フロント リテイ