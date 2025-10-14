ガールズグループ少女時代のメンバー、テヨンがオーディション番組『シング・アゲイン』シーズン4（原題）の審査員として合流した感想を明らかにした。【写真】テヨン、可愛い胸元のタトゥー10月14日、JTBCの新番組『シング・アゲイン4−無名歌手戦』（原題・以下、『シング・アゲイン4』）の制作発表会がオンラインで開催された。『シング・アゲイン』シリーズは、舞台に切実な思いを持つ歌手たちが再び大衆の前に立つことができ