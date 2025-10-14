パワーアシストもなければドライバー・エイドも、セイフティーネットさえ備えられない。フェラーリ250GTOとマクラーレンF1は、ともにアナログ時代の作品だ。さて、2台はどう異なるのだろうか？フェラーリ250GTOとマクラーレンF1をドライブしたマーク・へイルズがその印象を語る。【画像】名車、フェラーリ250GTOとマクラーレンF1に試乗！（写真3点）ともにV型12気筒エンジンを搭載する。1台はフロントに、もう1台はキャビン後方に