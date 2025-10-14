13日、下田市の海岸でウインドサーフィンをしていた20代の男性が海に落下しましたが、自力で岸に上がれず消防などに救助されました。その救助の瞬間を撮影しました。これは、13日午後1時半ごろ、下田市の白浜大浜海水浴場付近の海岸で撮影された映像です。高い波が打ちつける中黒いウェットスーツ姿の男性が4人の消防隊員らに引っ張りあげられています。警察や消防などによりますと、13日午後1時半ごろ、「ウインドサ&