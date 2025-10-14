¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç´¶À÷¾É¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢¡Ö²ã¡×¤ò¶î½ü¤¹¤ë·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2026Ç¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇŽ¢¥Ç¥ó¥°Ç®Ž£¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾ÉÈ¯À¸¤òÁÛÄê¡Ä Ž¢²ãŽ£¶î½ü¤Î·±Îý Ì¾¸Å²°Ž¥¿ðÊæ¸ø±à ·±Îý¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥°Ç®¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¿ðÊæ¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤­¤ç¤¦¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢ÌôºÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¿å¡×¤ò»È¤¤¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ô¤Î¿¦°÷¤éÌó20¿Í¤¬¡¢´¶À÷¾É¤òÇÞ²ð¤¹¤ë¡Ö²ã¡×