ÇÐÍ¥¤Î¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿¹Àî°ª ¡Û¿¼¹È¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª±Ç²è¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡ÙÉñÂæ°§»¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¿¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö#¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤ @oliver_gosh ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤·¤¿¡ªÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹