ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¢¤Ê¡È¥á¥¬¥Í¤Ã»Ò¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈ¿Â§¤Ç¤¹¥á¥í¤¤¡×¡È¥á¥¬¥Í¤Ã»Ò¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¾®¼ÇÉ÷²Ö¾®¼Ç¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿´éÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®´é¤¬ºÝÎ©¤ÄÂç¤­¤Ê¥á¥¬¥Í¤Ë¸ý¸µ¤òÀí¤é¤»¡¢¡ÈÍ¥ÅùÀ¸¡ÉÉ÷¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¥á¥¬¥Í¤ÏºÇ¶¯¤¹¤®¤ÆÌµÍý¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê