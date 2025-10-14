中身が空っぽのパッションフルーツがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】食べようとカットしたら…「妻の好物コロンビアのパッションフルーツ。妻がご機嫌で切った瞬間これ。包丁持ったままの妻10秒フリーズ。実も情熱も何も無い。」とその模様を紹介したのは奥さんと夫婦で世界一周旅行中のぐるんさん（@futsuu_03）。南米原産のパッションフルーツ。南米のコロンビアで食べればさぞ美味しかろうと思うのだが、切ってびっく