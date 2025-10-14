男性育休が増えてきているいま、旦那さんが育休を取得した方も多いのではないでしょうか。しかし取得したものの「とるだけ育休」になっていて、協力して育児をできなかったという方もいるかもしれませんね。育休取得が急速に進んでいるなか、手探り状態で育休をスタートする方も多いことでしょう。今回は、よりよい育休にするために必要なことを探ります。家事や育児の実践数と育休取得期間が影響どのような旦那さんが「とるだけ育