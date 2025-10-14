「やっぱり夏の沖縄が1番」フリーアナウンサーの杉浦みずき(28)が夏に旅行した沖縄での水着ショットを公開し、絶賛されている。「レースがとっても可愛くてお気に入りほぼ服なので載せます」と書き込み、ブラウンに白いレースを施したコンビの水着姿をアップ。プールサイドやゴージャスなソファでくつろぐを様子を披露し、「去年は春に行って、気温が気持ちよくてとても楽しかったけど、やっぱり私は海とプールが大好きな