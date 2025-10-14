元ロッテの投手・伊藤義弘さん（43）が亡くなった事故から1週間がたった。伊藤さんが乗ったバイクとタクシーが衝突した事故現場付近では、花やペットボトル飲料などのお供えが続いている。花やペットボトル飲料は段ボール箱などに入れられ、野球ボールなども供えられていた。事故は6日午後2時15分ごろ、福岡市の交差点で、バイクとタクシーが出合い頭に衝突。バイクに乗っていた伊藤さんは、市内の病院に搬送されたが、約2時間