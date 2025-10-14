昨夜、山形県南陽市で住宅など５棟が焼ける火災がありました。 【画像】周囲は騒然...真夜中に火災 この家に住む男性１人が火傷を負いましたが、命に別状はないということです。 夜空に立ち上る真っ赤に染まった煙。住宅が炎に包まれています。 警察と消防によりますときのう午後１１時１７分ごろ、「住宅と小屋が燃えている」などと通行人から消防に通報がありました。 火災があったのは南陽市大橋の農業・細谷利兵エさん（