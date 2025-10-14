「スタンレーレディスホンダ」は、河本結が優勝。今季2勝目、ツアー通算4勝目を飾った。今季もパットの調子が良く、短縮競技となった最終日も9ホールで4つのバーディを奪った河本。好調が続くストロークについて、プロコーチの南秀樹に解説してもらった。【連続写真】クロスハンドで安定感抜群！ 1億円以上を稼ぐ河本結の安定パッティング◇9ホールに短縮された最終日に、4バーディを奪う圧巻のゴルフ。持ち球であるフェードが安定