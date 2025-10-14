13日、都内にあるAoyama Park 9ineのゴルフスタジオで、TGX GOLFがハイブリッドeスポーツゴルフツアー「TGXシリーズ」を開催することを発表した。来年1月に開幕戦が行われる予定だ。【写真】渋野日向子もTGXバトルに参戦しガッツポーズ！TGXシリーズは最新ゴルフシミュレーターを使用するチーム制ゴルフトーナメント。各チームはキャプテン1名とプレーヤー3名で構成され、日本全国6地域の会場で6チームが対戦する。この日に発表さ