¹âÎðÃËÀ­¤¬£²£³ºÐ¤Î½÷¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô»þ¡¢½÷¤Ï£²ËÜ¤ÎÊñÃú¤ò»ÈÍÑ¤··Ù»¡¤¬²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿Æôºê»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÌÀÀÐ°¦²ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£³¡Ë¤Ï£±£°·î£±£²Æü¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿¹¾¾²Å¿Æ¤µ¤ó¡Ê£¸£³¡Ë¤Î¼ó¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºÝ¡¢ÌÀÀÐÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊñÃú¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¸½¾ì¤«¤é¤â¤¦£±ËÜ¡¢ÊÌ¤ÎÊñÃú¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë