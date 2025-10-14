¹âÆ­¤¬Â³¤¯¶â¤Î²Á³Ê¤¬¡¢½é¤á¤Æ2Ëü2000±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤ÎÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢14Æü¸áÁ°9»þÈ¾»þÅÀ¤Ç1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê2Ëü2326±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶â¤Î²Á³Ê¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤íºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ëü2000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£13Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶â¤ÎÀèÊª²Á³Ê¤¬Âç¤­¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢1¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡á4100¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ²Á³Ê¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤­·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¥È