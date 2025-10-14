「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ−ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）７回戦制の第１戦が行われ、ドジャース先発のブレーク・スネル投手が８回１安打無失点の快投を披露した。１０３球を投げ、ポストシーズン自己最多の１０奪三振。四死球はゼロ。打者２４人で外野に飛んだ打球は２度だけだった。三回にダービンに中前打を浴びたが、１死後に巧みな一塁けん制で誘い出し、二塁アウトに。続くオルティスを遊