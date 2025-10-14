日本代表の最終ラインで着々と存在感を高めているのが、DF渡辺剛（フェイエノールト）だ。10月の代表ウィークを前にオランダ・ロッテルダムで密着取材を敢行した。【映像】渡辺剛、ハードプレスでメキシコFWを封殺 9月のメキシコ戦では、ハードマークで相手エースのFWラウール・ヒメネスを封殺。本人は「やっと日本代表で自分の良さ、プレーレベルの高さを表現できた初めての試合」と手応えを口にした。また、守備のみならず