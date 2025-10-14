日経225先物は11時30分時点、前日比130円高の4万7750円（+0.27％）前後で推移。寄り付きは4万7050円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万7015円）にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まった。現物の寄り付き時には4万6990円をつける場面もみられたが、中盤にかけての切り返しによりプラス圏を回復すると、一時4万7920円まで買われた。その後は再び4万7440円辺りまで下げる動きもあったが、終盤にかけてロングの動きが強まり、4