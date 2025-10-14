½÷Í¥¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖLIFE¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹SP¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÅ·³¤Í´´õ¤¬¡ÈÂçË½¤ì¡É¤¹¤ë¥³¥ó¥È¤Ç¶¦±é¤Ç¤­¤Æ¡Ö¤³¤Î»öÌ³½êÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Å·³¤Í´´õ¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢¥³¥ó¥È¤Ç¤«¤Ö¤êÊª¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤­¤ÊÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¡¢¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤´À¤òÁß¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ç²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é