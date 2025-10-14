½÷Í¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖLIFE¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹SP¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤â¤·¤â5Ëü±ß¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤â5Ëü±ß¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Î©ÇÉ¤Ê¥«¥Ë¤ò¡¢1¿Í1ÇÕ¤º¤Ä²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£²Ï¹ç¤¬¡Ö¥«¥Ë¡¢¤Ã¤Æ¥·¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£1¿Í¡¢µÓ²¿ËÜ¤È¤«¡£Ì´¤Î¡¢1¿Í1ÇÕ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡¦ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬¡Ö¥«¥Ë¹¥¤­¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼Á