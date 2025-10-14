ファーストコーポレーション [東証Ｓ] が10月14日昼(12:00)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比22.9％減の4.2億円に減り、通期計画の25.3億円に対する進捗率は16.9％となり、5年平均の17.7％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.3％→5.8％に悪化した。 株探ニュース